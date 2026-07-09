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V Lamanšskom prielive zaznamenali NADPRIEMERNÚ teplotu morskej hladiny
Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
Autor TASR
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Londýn 9. júla (TASR) – Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Uviedla to v stredu britská meteorologická služba Met Office po tom, ako Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Met Office uviedla, že v utorok sa severne od Bretónska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o päť stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu.
Z dát systému OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Ice Analysis) vyvinutého v Met Office, ktorý denne vytvára detailné globálne mapy teploty morskej hladiny a koncentrácie morského ľadu, vyplýva, že v Lamanšskom prielive a Severnom mori sú oblasti s odchýlkou dva až tri stupne od normálu.
Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
Meteorologická služba informovala, že teploty morskej vody už dosiahli úroveň typickú pre august, čiastočne aj v dôsledku horúčav z minulého týždňa.
Európsky monitorovací program Copernicus uviedol, že priemerná teplota morskej hladiny dosiahla v júni v globálnom meradle 20,98 stupňa Celzia. Táto hodnota prekonala doterajšie historické maximá zaznamenané v rokoch 2023 a 2024.
Met Office uviedla, že v utorok sa severne od Bretónska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o päť stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu.
Z dát systému OSTIA (Operational Sea Surface Temperature and Ice Analysis) vyvinutého v Met Office, ktorý denne vytvára detailné globálne mapy teploty morskej hladiny a koncentrácie morského ľadu, vyplýva, že v Lamanšskom prielive a Severnom mori sú oblasti s odchýlkou dva až tri stupne od normálu.
Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
Meteorologická služba informovala, že teploty morskej vody už dosiahli úroveň typickú pre august, čiastočne aj v dôsledku horúčav z minulého týždňa.
Európsky monitorovací program Copernicus uviedol, že priemerná teplota morskej hladiny dosiahla v júni v globálnom meradle 20,98 stupňa Celzia. Táto hodnota prekonala doterajšie historické maximá zaznamenané v rokoch 2023 a 2024.