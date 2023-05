V Laose zastrelili známeho aktivistu a kritika vlády

Vientian 3. mája (TASR) - Popredného aktivistu a kritika laoskej vlády zastrelili v kaviarni v hlavnom meste Vientian. Zábery vraždy zverejnili na internete štátne médiá, informuje v stredu TASR na základe správy agentúry AFP.



Ľudskoprávne organizácie Human Right Watch (HRW) a Amnesty International (AI) vraždu politického aktivistu Anousu "Jacka" Luangsuphoma odsúdili a vyzvali laoské úrady, aby uskutočnili náležité vyšetrovanie.



Na záberoch z bezpečnostnej kamery, ktoré v pondelok zverejnila štátna tlačová agentúra KPL, vidieť, ako strelec v hnedej košeli a čiernej šiltovke na Anousu dvakrát vystrelil. Ten následne padol na zem a strelec z miesta utiekol.



KPL informovala, že polícia incident vyšetruje a pátra po podozrivých. Polícia sa však pre AFP odmietla k vyšetrovaniu vyjadriť.



Anousa bol administrátorom populárnej facebookovej stránky Driven By Keyboard, na ktorej boli pravidelne uverejňované kritické názory na tamojšiu vládu.



HRW uviedla, že Anousa zomrel pri prevoze do nemocnice. "Chladnokrvné zabitie popredného mladého politického aktivistu v centre Vientianu vysiela desivý odkaz, že v Laose nie je v bezpečí nikto, kto okritizuje vládu," povedala riaditeľka HRW pre Áziu Elaine Pearsonová.



Komunistický Laos už dlho čelí kritike za slabú úroveň dodržiavania ľudských práv a za nedostatočné vyšetrenie prípadov zmiznutia vládnych kritikov, píše AFP.