V Latinskej Amerike a Karibiku majú takmer 6,5 milióna nakazených

Montevideo 21. augusta (TASR) – Latinská Amerika a oblasť Karibiku zaznamenali do štvrtka viac ako 250 000 úmrtí ľudí s ochorením COVID-19 spôsobeným novým druhom koronavírusu. Ukázal to vlastný výpočet tlačovej agentúry AFP, ktorý vychádza z oficiálnych údajov.



V uvedenej časti sveta evidovali do štvrtka 23:00 SELČ 6 463 245 prípadov nákazy koronavírusom a 250 969 úmrtí.



Najviac postihnutou latinskoamerickou krajinou je Brazília, kde zaznamenali približne 3,5 milióna infikovaných a viac ako 112 000 úmrtí.



Celosvetovo sú na tom horšie len Spojené štáty, kde sa podľa oficiálnych údajov koronavírusom SARS-CoV-2 doposiaľ infikovalo 5 605 858 ľudí a 174 963 osôb s pozitívnym testom na tento koronavírus zomrelo.