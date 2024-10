V Lausanne sa začína medzinárodná konferencia o odmínovaní Ukrajiny

Ženeva 17. októbra (TASR) - Vo Švajčiarsku sa vo štvrtok a v piatok na medzinárodnej konferencii o odmínovaní Ukrajiny stretnú predstavitelia vyše 50 krajín a zástupcovia medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti, píše TASR podľa agentúry DPA.



Účastníci konferencie Ukraine Mine Action Conference (UMAC2024) v Lausanne by mali diskutovať o spôsoboch, ako odmínovanie Ukrajiny začleniť do sociálnej a hospodárskej rekonštrukcie krajiny. Rozhovory by sa mali týkať aj metód na rýchlejšiu identifikáciu zamínovaných oblastí a nových modelov financovania. Na stole je návrh Rozvojového programu OSN (UNDP), aby ukrajinská vláda vydala dlhopisy, ktoré by odmínovanie spojili so zavádzaním udržateľných poľnohospodárskych postupov. UNDP navrhuje, aby sa výnosy z dlhopisov reinvestovali aj do odmínovania.



Ukrajina minulý rok odhadla náklady na úplné odmínovanie krajiny na 34 miliárd eur.