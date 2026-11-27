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V Lehote pod Vtáčnikom vznikla nová ambulancia všeobecného lekára
Starosta Michal Ďureje spomenul, že v obci pôsobí všeobecný lekár, ktorý je tam dvakrát do týždňa, čo nepostačuje.
Autor TASR
Lehota pod Vtáčnikom 27. novembra (TASR) - V Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza vznikla nová ambulancia všeobecného lekára. Lekárka Michaela Olšanská tam bude od decembra zabezpečovať i internú medicínu. Rekonštrukciu priestorov zabezpečila obec svojpomocne, zo svojho rozpočtu prispela i sumou 30.000 eur na prístrojové vybavenie. Ďalšie zdroje dal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na vybavenie čakárne.
„Ide o všeobecnú ambulanciu, ktorá má aj internistické zameranie. Nebude to tak len štandardná všeobecná ambulancia, ktorá má dôležitú úlohu z hľadiska prevencie a diagnostiky, ale bude to aj interná ambulancia, kde budem pacientov liečiť a dispenzarizovať ako interná lekárka,“ načrtla v piatok pri otvorení ambulancie doktorka.
Priblížila, že ambulancia má aj kvalitné prístrojové vybavenie pre laboratórnu diagnostiku. „Ambulancia v tomto regióne, kde je nedostatok lekárov, pomôže zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Chorých pacientov stále pribúda a nemocničný systém je veľmi zaťažený, je preto dôležité, aby ambulantná sféra bola silná,“ skonštatovala.
Starosta Michal Ďureje spomenul, že v obci pôsobí všeobecný lekár, ktorý je tam dvakrát do týždňa, čo nepostačuje. „Tento plán vznikal niekoľko rokov, ale vždy je to o tom, či doktorov máte. V tomto prípade sme rokovali s doktorkou a podarilo sa,“ povedal.
Obec si pre zriadenie novej ambulancie dala niekoľko záväzkov, Ďureje spresnil, že samospráva nakúpila techniku podľa želania doktorky v sume 30.000 eur, stavebnú časť realizovala obec svojpomocne, bude tiež uhrádzať náklady za energie. „Myslíme, že musíme poskytovať pomoc obyvateľom aj v takejto forme. Nikto z mladých začínajúcich lekárov nepríde bez toho, aby ste im podmienky nevytvorili. Je to naša úloha, preto sme sa jej zhostili. V tomto prípade máme o to rýchlejšie prvé veci za sebou,“ zhodnotil starosta.
Predseda TSK Jaroslav Baška podotkol, že nielen v Trenčianskom kraji chýbajú všeobecní lekári i špecialisti. „Primárna zdravotná starostlivosť je veľmi dôležitá, dokáže pomôcť hneď na začiatku pacientom a tí tak nemusia zaťažovať ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach,“ poznamenal a priblížil, že v kraji je približne 238 ambulancií všeobecného lekára a 99 ambulancií pre deti a dorast. „Vítame tak vznik každej takejto ambulancie. Aj v Chrenovci-Brusne vzniknú nové ambulancie, kde získali financie na vybudovanie nového zdravotného strediska,“ doplnil.
Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, služby začne poskytovať od 1. decembra.
Samospráva má pripravený na budovu, kde lekárka sídli, i projekt zdravotného strediska za približne 800.000 eur, na realizáciu investície chce získať mimorozpočtové zdroje. Do budúcna by tam chcela pomôcť so zriadením ambulancie lekára pre deti a dorast.
„Ide o všeobecnú ambulanciu, ktorá má aj internistické zameranie. Nebude to tak len štandardná všeobecná ambulancia, ktorá má dôležitú úlohu z hľadiska prevencie a diagnostiky, ale bude to aj interná ambulancia, kde budem pacientov liečiť a dispenzarizovať ako interná lekárka,“ načrtla v piatok pri otvorení ambulancie doktorka.
Priblížila, že ambulancia má aj kvalitné prístrojové vybavenie pre laboratórnu diagnostiku. „Ambulancia v tomto regióne, kde je nedostatok lekárov, pomôže zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Chorých pacientov stále pribúda a nemocničný systém je veľmi zaťažený, je preto dôležité, aby ambulantná sféra bola silná,“ skonštatovala.
Starosta Michal Ďureje spomenul, že v obci pôsobí všeobecný lekár, ktorý je tam dvakrát do týždňa, čo nepostačuje. „Tento plán vznikal niekoľko rokov, ale vždy je to o tom, či doktorov máte. V tomto prípade sme rokovali s doktorkou a podarilo sa,“ povedal.
Obec si pre zriadenie novej ambulancie dala niekoľko záväzkov, Ďureje spresnil, že samospráva nakúpila techniku podľa želania doktorky v sume 30.000 eur, stavebnú časť realizovala obec svojpomocne, bude tiež uhrádzať náklady za energie. „Myslíme, že musíme poskytovať pomoc obyvateľom aj v takejto forme. Nikto z mladých začínajúcich lekárov nepríde bez toho, aby ste im podmienky nevytvorili. Je to naša úloha, preto sme sa jej zhostili. V tomto prípade máme o to rýchlejšie prvé veci za sebou,“ zhodnotil starosta.
Predseda TSK Jaroslav Baška podotkol, že nielen v Trenčianskom kraji chýbajú všeobecní lekári i špecialisti. „Primárna zdravotná starostlivosť je veľmi dôležitá, dokáže pomôcť hneď na začiatku pacientom a tí tak nemusia zaťažovať ústavnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach,“ poznamenal a priblížil, že v kraji je približne 238 ambulancií všeobecného lekára a 99 ambulancií pre deti a dorast. „Vítame tak vznik každej takejto ambulancie. Aj v Chrenovci-Brusne vzniknú nové ambulancie, kde získali financie na vybudovanie nového zdravotného strediska,“ doplnil.
Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, služby začne poskytovať od 1. decembra.
Samospráva má pripravený na budovu, kde lekárka sídli, i projekt zdravotného strediska za približne 800.000 eur, na realizáciu investície chce získať mimorozpočtové zdroje. Do budúcna by tam chcela pomôcť so zriadením ambulancie lekára pre deti a dorast.