VRAŽDY A ZNÁSILNENIA: Pátrajú po sosnovskom maniakovi, útek utajovali
V roku 2005 ho tiež vyhlásili za nespôsobilého na vojenskú službu pre duševné problémy.
Autor TASR
Moskva 27. mája (TASR) - Úrady v Leningradskej oblasti pátrajú po Andrejovi Kijkovi známom ako „sosnovský maniak“, ktorý po zranení vo vojne na Ukrajine na jeseň 2025 dezertoval. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Pátranie v obci Ropša v Lomonosovskom okrese vedú jednotky ministerstva obrany a regionálneho policajného riaditeľstva. Hľadaný muž bol pôvodne odsúdený na 25 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia v prípadoch vraždy, znásilnenia, sexuálneho napadnutia a lúpeže v Sosnovskom lesoparku v Petrohrade. Tri z 15 napadnutých žien zabil.
Kijko sa v polovici roka 2024 z väzenia prihlásil do vojny na Ukrajine, pričom do konca trestu mu zostávalo sedem rokov, napísal ruský web 47news.
Po zranení na fronte sa vo vojenskej nemocnici v Kronštadte podroboval rehabilitácii, odkiaľ utiekol na jeseň 2025. Ministerstvo obrany začalo po 41-ročnom Kijkovi pátrať až teraz. „Dovtedy bol jeho útek utajovaný a polícia bola informovaná ako posledná,“ uviedli zdroje webu 47news.
Podľa vyšetrovateľov Kijko na ženy útočil v Sosnovskom lesoparku od svojich 19 rokov a medzi rokmi 2004 a 2007 spáchal tri vraždy, osem znásilnení a 11 lúpeží. V roku 2005 ho tiež vyhlásili za nespôsobilého na vojenskú službu pre duševné problémy.
Podľa zákona nemôžu páchatelia závažných a obzvlášť závažných trestných činov podpísať zmluvu s ministerstvom obrany. Napriek tomu sú vrahovia a násilníci naďalej posielaní na front. V roku 2025 sa týmto spôsobom vyhol väzeniu napríklad Alexandr Jegorov z Magnitogorska, ktorému za znásilnenie siedmich žien hrozilo 20 rokov väzenia. Ruské médiá píšu aj o ďalších podobných prípadoch.
