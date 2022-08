V lesnom požiari na severe Maroka zahynuli traja hasiči

Rabat 16. augusta (TASR) - Traja hasiči zahynuli a dvaja ďalší utrpeli vážne zranenia v lesnom požiari na severe Maroka, ktorý bol podľa podozrenia polície založený úmyselne. V utorok to oznámili úrady, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.



Hasiči sa nachádzali vo vozidle, ktoré sa zrútilo do rokliny, keď v pondelok večer bojovali s plameňmi v prefektúre Mdik-Fnidek, uviedli pre AFP úrady.



Štyria muži podozriví zo založenia požiaru sú zatknutí.



V utorok boli v akcii nasadené protipožiarne zložky vrátane špeciálnych hasičských lietadiel Canadair a pokúšali sa dostať plamene pod kontrolu a zabrániť v ich šírení do zaľudnených oblastí.



Požiar zatiaľ zničil približne 90 hektárov zalesnenej pôdy, ukázali prvé odhady.



Maroko trápia spaľujúce horúčavy, intenzívne sucho a napätá situácia so zásobami vody.



Ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že lesné požiare postihli toto leto už vyše 10.000 hektárov pôdy na severe Maroka.



Minulý mesiac usmrtili lesné požiare na severe kráľovstva štyroch ľudí.