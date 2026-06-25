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V letovisku Biarritz sa zrútila časť útesu, jedna osoba zahynula
Záchranári nasadili do akcie potápačov, člny aj podmorský dron, ktorý má pomôcť s vyhľadávaním v nebezpečných oblastiach alebo v úsekoch so zlou viditeľnosťou.
Autor TASR
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Biarritz 25. júna (TASR) - V prímorskom letovisku Biarritz na juhozápade Francúzska sa v stredu večer zrútila časť útesu. Pod skalným masívom sa vtedy nachádzali traja ľudia. Jedna osoba sa z vody dostala sama a vyviazla bez zranení, ďalšiu krátko po nehode našli mŕtvu. Pátranie po tretej osobe pokračuje, avšak bolo opakovane prerušované pre nebezpečné podmienky a hrozbu ďalších zosuvov, uviedli vo štvrtok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Záchranári nasadili do akcie potápačov, člny aj podmorský dron, ktorý má pomôcť s vyhľadávaním v nebezpečných oblastiach alebo v úsekoch so zlou viditeľnosťou. Voda v mieste nešťastia je zakalená a ďalší úsek útesu je podľa úradov nestabilný, čo komplikuje zásah.
Prokuratúra v meste Bayonne už začala vyšetrovanie okolností úmrtia. Úrady uviedli, že ide o štandardný postup pri podobných nešťastiach, ktorý umožňuje vyšetrovanie v právnom rámci.
Miestna samospráva uzavrela okolie nehody a zakázala vstup, kúpanie aj plavbu v okruhu 300 metrov od útesu, z ktorého sa v stredu večer oddelil blok s objemom asi 2000 metrov kubických horniny.
Podľa svedectva miestneho potápača sa prvé známky zosuvu dali zachytiť už pred samotným zrútením skaly. Muž sa pred novinármi vyjadril, že pod hladinou počul praskanie a až po nehode si uvedomil, že mohlo ísť o prvé známky narušenia útesu.
Záchranári nasadili do akcie potápačov, člny aj podmorský dron, ktorý má pomôcť s vyhľadávaním v nebezpečných oblastiach alebo v úsekoch so zlou viditeľnosťou. Voda v mieste nešťastia je zakalená a ďalší úsek útesu je podľa úradov nestabilný, čo komplikuje zásah.
Prokuratúra v meste Bayonne už začala vyšetrovanie okolností úmrtia. Úrady uviedli, že ide o štandardný postup pri podobných nešťastiach, ktorý umožňuje vyšetrovanie v právnom rámci.
Miestna samospráva uzavrela okolie nehody a zakázala vstup, kúpanie aj plavbu v okruhu 300 metrov od útesu, z ktorého sa v stredu večer oddelil blok s objemom asi 2000 metrov kubických horniny.
Podľa svedectva miestneho potápača sa prvé známky zosuvu dali zachytiť už pred samotným zrútením skaly. Muž sa pred novinármi vyjadril, že pod hladinou počul praskanie a až po nehode si uvedomil, že mohlo ísť o prvé známky narušenia útesu.