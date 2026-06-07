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V Libanone nezákonne odvysielali rozhovor s novinárom z Izraela
Ravid v piatok hovoril s moderátorom televízie LBCI Tonym Mradom o bojoch medzi Izraelom a proiránskym šiitským militantným hnutím Hizballáhom a o snahách zabezpečiť trvalé prímerie.
Autor TASR
Bejrút 7. júna (TASR) - Uznávaný novinár a expert na Blízky východ Barak Ravid sa stal prvým Izraelčanom, ktorý poskytol rozhovor libanonskej televíznej stanici. Od roku 1955 je v Libanone akýkoľvek kontakt s izraelskými občanmi trestný podľa zákona, informovala agentúra DPA.
Ravid v piatok hovoril s moderátorom televízie LBCI Tonym Mradom o bojoch medzi Izraelom a proiránskym šiitským militantným hnutím Hizballáhom a o snahách zabezpečiť trvalé prímerie.
Na otázku o prebiehajúcich rokovaniach Ravid uviedol, že tieto rozhovory stále pokračujú. Fakt, že Hizballáh odmietol najnovší návrh o prímerí, Ravid označil za taktický krok, ktorým sa má posilniť vyjednávacia pozícia tohto militantného hnutia na rokovaniach sprostredkovaných USA.
Ravid, ktorý má mimoriadne dobré kontakty, sa zameriava na vzťahy USA a Izraela a diplomaciu, a to najmä v súvislosti s Blízkym východom. Pracuje ako spravodajca pre americký spravodajský portál Axios, ako politický komentátor pre americkú televíziu CNN i pre izraelský spravodajský server Walla a izraelskú televíziu Kešet 12.
Spomínaný zákon, ktorý v Libanone platí od roku 1955, zakazuje akúkoľvek priamu alebo nepriamu interakciu libanonských občanov alebo spoločností s izraelskými subjektmi, občanmi alebo osobami konajúcimi v záujme Izraela. Keďže obe krajiny sú podľa medzinárodného práva vo vojnovom stave, libanonské súdnictvo považuje porušenie týchto pravidiel za spoluprácu s nepriateľským štátom.
Ravid v piatok hovoril s moderátorom televízie LBCI Tonym Mradom o bojoch medzi Izraelom a proiránskym šiitským militantným hnutím Hizballáhom a o snahách zabezpečiť trvalé prímerie.
Na otázku o prebiehajúcich rokovaniach Ravid uviedol, že tieto rozhovory stále pokračujú. Fakt, že Hizballáh odmietol najnovší návrh o prímerí, Ravid označil za taktický krok, ktorým sa má posilniť vyjednávacia pozícia tohto militantného hnutia na rokovaniach sprostredkovaných USA.
Ravid, ktorý má mimoriadne dobré kontakty, sa zameriava na vzťahy USA a Izraela a diplomaciu, a to najmä v súvislosti s Blízkym východom. Pracuje ako spravodajca pre americký spravodajský portál Axios, ako politický komentátor pre americkú televíziu CNN i pre izraelský spravodajský server Walla a izraelskú televíziu Kešet 12.
Spomínaný zákon, ktorý v Libanone platí od roku 1955, zakazuje akúkoľvek priamu alebo nepriamu interakciu libanonských občanov alebo spoločností s izraelskými subjektmi, občanmi alebo osobami konajúcimi v záujme Izraela. Keďže obe krajiny sú podľa medzinárodného práva vo vojnovom stave, libanonské súdnictvo považuje porušenie týchto pravidiel za spoluprácu s nepriateľským štátom.