V Libanone pri najnovších izraelských útokoch zahynulo päť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Štátna tlačová agentúra NNA informovala, že útok zasiahol vozidlo v oblasti blízko hraničného priechodu so Sýriou.

Autor TASR
Bejrút 8. augusta (TASR) - Izraelský útok na východe Libanonu si vo štvrtok vyžiadal najmenej päť obetí a desať zranených, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Štátna tlačová agentúra NNA informovala, že útok zasiahol vozidlo v oblasti blízko hraničného priechodu so Sýriou. Izraelská armáda sa k útoku nevyjadrila.

K najnovšiemu útoku došlo v ten istý deň ako libanonská vláda schválila „ciele“ uvedené v návrhu USA o odzbrojení libanonského militantného hnutia Hizballáh do konca tohto roka.

Izraelská armáda napriek vlaňajšej novembrovej dohode o prímerí s Hizballáhom útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sa podľa Izraela spájajú s týmto šiitským militantným hnutím. Izrael zároveň pohrozil, že v týchto útokoch môže pokračovať, kým hnutie neodovzdá všetky zbrane.

AFP objasňuje, že Hizballáh po skončení dlhoročnej občianskej vojny v Libanone v roku 1990 ako jediná z militantných skupín odmietla zložiť zbrane. Obhajuje sa tým, že je hnutím odporu bojujúcim proti Izraelu, ktorý v tom čase okupoval juh krajiny.

Hizballáh financovaný a vyzbrojovaný Iránom významne oslabila minuloročná ofenzíva Izraela, pri ktorej zahynulo takmer celé jeho vedenie vrátane dlhoročného vodcu Hasana Nasralláha. Spojené štáty odvtedy vyvíjajú tlak na libanonskú vládu, aby Hizballáh odzbrojila.
