V Libanone pri útoku na ministerský konvoj zomreli dvaja ochrankári

V súvislosti s incidentom v Libanonských horách prezident Michel Aún zvolal na pondelok najvyššiu radu obrany štátu, aby záležitosť prerokovala.

Bejrút 30. júna (TASR) - Dvaja príslušníci ochranky libanonského ministra pre záležitosti utečencov prišli v nedeľu o život pri streľbe na konvoj vládnych áut, ktorý sa odohral v horskej oblasti vzdialenej asi 30 kilometrov juhovýchodnej od Bejrútu.



Ako informovala agentúra DPA, konvoj sa v čase incidentu pohyboval v blízkosti mesta Alajh v provincii Libanonské hory, ktorú má pod kontrolou drúzska frakcia vedená Walídom Džumblatom - odporcom súčasnej sýrskej vlády.



Džumblatova frakcia sa súčasne ostro vymedzuje proti vodcovi inej drúzskej, ale prosýrsky orientovanej frakcie, Találovi Arslanovi. Minister pre záležitosti utečencov Sálih al-Gharíb, ktorého konvoj bol terčom streľby, a Arslan majú k sebe názorovo blízko.



Minister v rozhovore pre miestnu televíziu na margo incidentu uviedol, že šlo o ozbrojené prepadnutie a pokus o vraždu. Zranenia utrpeli traja ochrankári jeho kolóny, pričom dvaja po prevoze do nemocnice zomreli.



Agentúra AFP napísala, že pôvodne mal do oblasti prísť minister zahraničných vecí Džibrán Básil, maronitský kresťan, ktorý je Arslanovým politickým spojencom. Práve kvôli tejto návšteve jeho odporcovia prehradili prístupové cesty do regiónu.



Básil následne svoju návštevu zrušil, pričom uviedol, že barikády na cestách k mestu Alajh boli provokáciou zo strany prívržencov Walída Džumblata.



Agentúra DPA pripomenula, že občianska vojna v susednej Sýrii ovplyvňuje aj Libanon a prejavuje sa spormi medzi politickými stranami a frakciami.