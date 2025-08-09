< sekcia Zahraničie
V Libanone pri výbuchu v sklade zbraní zahynulo šesť vojakov
Premiér Nawáf Salám na sieti X napísal, že libanonskí vojaci zahynuli počas vykonávania svojej „národnej povinnosti“.
Autor TASR
Bejrút 9. augusta (TASR) - Šesť vojakov v sobotu zahynulo pri výbuchu v sklade zbraní na juhu Libanonu. Zdroj z armády uviedol, že k výbuchu došlo počas toho, ako vojaci odstraňovali muníciu z vojenského zariadenia militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Armáda vo vyhlásení oznámila, že šesť vojakov zahynulo a ďalší utrpeli zranenia počas toho, ako vojenská jednotka „vykonávala kontrolu skladu zbraní a rozoberala jeho obsah“ v okrese Tyre neďaleko izraelskej hranice. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie tohto incidentu, dodala armáda.
Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že k výbuchu došlo vo vojenskom zariadení Hizballáhu. Výbuch nastal v čase, keď jednotky „odstraňovali zbrane a nevybuchnutú muníciu, ktoré zostali po nedávnej vojne,“ medzi Izraelom a Hizballáhom.
Libanonský prezident Džúzíf Awn podľa AFP hovoril s armádnym veliteľom o „bolestivej udalosti“ v okrese Tyre, ktorá viedla k nešpecifikovanému množstvu obetí z radov vojakov. Kancelária prezidenta vo vyhlásení uviedla, že k explózii munície došlo, keď jednotky pracovali na odstraňovaní a zneškodňovaní výbušných zariadení.
Premiér Nawáf Salám na sieti X napísal, že libanonskí vojaci zahynuli počas vykonávania svojej „národnej povinnosti“.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie. Podľa dohody o prímerí nemá mať Hizballáh v južnom Libanone žiadne zbrane, izraelské sily aj ozbrojenci Hizballáhu sa mali z oblasti postupne stiahnuť a nahradiť ich mala libanonská armáda a jednotky OSN. Dohoda tiež stanovuje, že libanonská vláda zodpovedá za likvidáciu všetkej vojenskej infraštruktúry v južnom Libanone a za zhabanie všetkých nepovolených zbraní.
Hovorca Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) Andrea Tenenti vo štvrtok oznámil, že jednotky „objavili rozsiahlu sieť opevnených tunelov“ v oblasti, v ktorej v sobotu došlo k výbuchu munície.
Podľa hovorcu OSN Farhana Haqa našli jednotky UNIFIL tri bunkre, delostrelectvo, zariadenia na odpaľovanie rakiet, stovky výbušných granátov, protitankové míny a zhruba 250 improvizovaných výbušných zariadení pripravených na použitie, informuje AFP.
