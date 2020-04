V Libanone sa napriek epidémii obnovili protivládne protesty

Bejrút 21. apríla (TASR) - Stovky demonštrantov pokračovali v utorok v Libanone v protestoch proti tamojšej vláde. Pre nariadenia súvisiace s epidémiou choroby COVID-19 mal ich protest podobu kolóny trúbiacich áut jazdiacich ulicami Bejrútu.



"Je dobré byť späť, niet lepšieho pocitu," uviedol podľa agentúry AFP 22-ročný demonštrant Hasan. Svoju účasť na proteste vysvetlil tým, že "koronavírus zabil všetko, ale nezastavil korupciu našich politikov, takže ani nás to nezastaví".



Hlučný sprievod demonštrantov, ktorí sa vykláňali zo svojich áut a časti tvárí si zakrývali ochrannými maskami alebo štítmi, prešiel Bejrútom a pozdĺž pobrežia.



Kolóna áut sa krátko zastavila v blízkosti parlamentu, kde zákonodarcovia práve diskutovali o viacerých témach vrátane udelenia všeobecnej amnestie, legalizácie marihuany a zrušenia imunity ministrov a poslancov podozrivých z úplatkárstva.



Podobné protesty by sa mali konať v ďalších dňoch aj v iných mestách Libanonu.



Libanonom zmietajú protesty od 15. októbra 2019. Demonštranti žiadali úplnú výmenu politickej elity, ktorá je považovaná za neschopnú, skorumpovanú a konajúcu len pre osobný zisk a prospech. Demonštrácie viedli k demisii predsedu vlády Saada Harírího.



Koncom januára bola vymenovaná nová vláda zložená z odborníkov, ktorú vedie Hasán Dijáb. Jednou z jej priorít je hľadanie spôsobu, ako dostať Libanon z najhoršej hospodárskej a finančnej krízy od občianskej vojny v rokoch 1975 – 1990.



Mnohí demonštranti však odmietajú aj tento nový kabinet a obviňujú vládnucu elitu z ignorovania požiadaviek, ktoré zahŕňajú nezávislú vládu a skoncovanie s korupciou.



Toto bezprecedentné celonárodné a medzikultúrne hnutie síce otriaslo libanonským "dedičným" systémom politických elít, ale nedokázalo trvať na radikálnych zmenách. Protestné hnutie a tak dostalo do útlmu ešte predtým, ako v Libanone začali platiť obmedzenia a nariadenia súvisiace s epidémiou, ktorá ekonomickú a sociálnu krízu ešte viac vystupňovala, napísal v utorok denník L'Orient-Le Jour.