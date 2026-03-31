V Libanone zomreli počas bojov s Hizballáhom štyria izraelskí vojaci
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 31. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že na juhu Libanonu zomreli počas bojov proti militantnému hnutiu Hizballáh štyria jej vojaci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Armáda vo vyhlásení menovala troch vojakov, ktorí padli počas boja. Doplnila, že zomrel aj ďalší vojak z rovnakého práporu, jeho meno však zatiaľ nezverejnila. Ťažké zranenia utrpel jeden vojak a stredne ťažké zranenia jeden záložník.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára, vtiahnutý 2. marca po tom, čo proiránske hnutie Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálilo rakety na Izrael.
Izrael reagoval rozsiahlymi leteckými údermi po celom Libanone a pozemnou ofenzívou na juhu. Libanonské úrady uvádzajú, že od vypuknutia bojov v krajine zahynulo vyše 1200 ľudí.
