V libanonskej obci pochovali desiatky obetí izraelských útokov

Bejrút 1. marca (TASR) - Libanončania v pohraničnej obci Ajtarún v piatok s oneskorením pochovali viac ako 90 civilistov a bojovníkov militantného hnutia Hizballáh, ktorí zahynuli počas vojny s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Do obce na juhu Libanonu dorazili rakvy na štyroch nákladných autách, pričom niektoré boli zahalené do žltej vlajky hnutia a iné do libanonskej štátnej vlajky. Okolo vozidiel sa zhromaždili ženy oblečené v čiernom, ktoré držali v rukách fotografie bojovníkov Hizballáhu či zosnulého vodcu hnutia Hasana Nasralláha.



Rakvy následne previezli na cintorín k 95 vykopaným hrobom. Medzi obeťami sa nachádzalo 51 bojovníkov hnutia, pričom väčšina zahynula počas bojov, a 31 civilistov vrátane piatich detí a 16 žien, ktorí prišli o život pri izraelských útokoch, píše AFP. Okrem toho bolo medzi mŕtvymi aj 13 ľudí, ktorí zomreli prirodzenou smrťou.



Libanonské hnutie spustilo raketové útoky na Izrael v októbri 2023, čím vyjadrovalo podporu palestínskej militantnej skupine Hamas vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy. Takmer rok trvajúci konflikt následne eskaloval vlani v septembri, keď Izrael vyslal do Libanonu pozemné jednotky. V novembri vstúpilo napokon do platnosti prímerie. Náklady na obnovu krajiny podľa libanonských úradov presiahnu desať miliárd dolárov.