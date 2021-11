V českom Liberci na 90 percent potvrdili variant omikron

Praha 28. novembra (TASR) - Sekvenčná analýza v nemocnici v Liberci v sobotu na 90 percent potvrdila výskyt novoobjaveného variantu koronavírusu omikron v Česku. Výsledky ešte overí Národné referenčné laboratórium. Informoval o tom spravodajský server iRozhlas.cz s odvolaním sa na hovorcu libereckej nemocnice Václava Říčařa.



"Môžeme potvrdiť, že variant omikron je u pacientky potvrdený," povedal Říčář pre Českú televíziu. Dodal, že vzorka bola odoslaná do Národného referenčného laboratória na rovnakú sekvenčnú analýzu a ďalšie analýzy. "Tie by mali variant omikron potvrdiť s ešte väčšou pravdepodobnosťou, než našich 90 percent," povedal.



Hovorkyňa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová povedala, že pacientka, u ktorej omikron potvrdili, pre návratom do ČR strávila istý čas v Namíbii.



Táto žena do ČR letela cez Juhoafrickú republiku (JAR) a Dubaj. Český premiér na Twitteri napísal, že pacientka je v izolácii a trasujú sa všetky jej kontakty. Cestovalo s ňou ďalších osem osôb z ČR.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, medzi "varianty vyvolávajúce znepokojenie", kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.



WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



S cieľom obmedziť šírenie nového variantu koronavírusu členské krajiny Európskej únie sa dohodli na okamžitom zavedení obmedzení na všetky druhy dopravy zo siedmich krajín z južnej časti Afriky vrátane JAR a Namíbie.