V Líbyi a Sýrii zhabali pašované zásielky zakázaného stimulantu

Bejrút 11. decembra (TASR) - Bezpečnostné zložky v Libanone a v Sýrii v sobotu oznámili, že zadržali dve zásielky zakázaného stimulantu captagon - prezývaného aj droga džihádistov.



Ako informovala agentúra AFP, libanonské zložky pre vnútornú bezpečnosť (ISF) uviedli, že "zmarili pokus o prepašovanie štyroch miliónov tabletiek" captagonu ukrytých v zásielke kávy určenej pre Saudskú Arábiu a prepravovanú cez Jordánsko.



Tabletky boli skonfiškované pri tohtotýždňovej razii v sklade v štvrti Bir Hassan neďaleko južného predmestia Bejrútu, uviedli ISF na sociálnej sieti Twitter. Dodali, že zadržaní boli dvaja podozriví muži, pričom jeden z nich sa snažil utiecť z krajiny cez letisko v Bejrúte.



Pri inej, samostatnej, operácii sýrske úrady zhabali "státisíce" capstagonových piluliek.



Ako spresnila oficiálna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj, táto operácia sa odohrala v juhosýrskej provincii Dará. "Drogy mali byť prepašované do zahraničia cez jordánsku hranicu," uviedla SANA bez toho, aby špecifikovala konečnú destináciu kontrabandu.



SANA dodala, že sýrske bezpečnostné zložky v rámci operácie proti zostávajúcim členom siete pašerákov zadržali niekoľko podozrivých osôb.



Stimulačná droga captagon, založená na amfetamínovej báze, navodzuje eufóriu, zmierňuje bolesti a predlžuje stav bdelosti. Obľube sa teší najmä v arabskom svete a údajne ju radi užívajú aj islamistickí militanti.



Vyrába sa najmä v Libanone a Sýrii, pričom časť produkcie z týchto krajín smeruje do Saudskej Arábie na nelegálne rekreačné použitie.



Podľa správy Centra pre operatívne analýzy a štúdiá, ktorú financovala EÚ, "vývoz captagonu zo Sýrie dosiahol v roku 2020 trhovú hodnotu najmenej 3,46 miliardy dolárov". V júli minulého roku v Taliansku zhabali rekordný - 14-tonový kontraband tejto drogy –, čo predstavovalo 84 miliónov tabletiek. Drogy dopravili do Talianska zo Sýrie, dodala AFP.