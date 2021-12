V Líbyi došlo pred voľbami k násiliu s účasťou Haftarových prívržencov

Tripolis 14. decembra (TASR) - Na juhu Líbye došlo v noci na utorok k delostreleckej paľbe a sérii prestreliek medzi policajnými silami a ozbrojencami napojenými na vojenského veliteľa Chalífu Haftara. Boje si vyžiadali niekoľko ranených a najmenej jednu obeť, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na lekárov.



K stretom došlo týždeň pred tým, ako sa v tejto vojnou zničenej severoafrickej krajine budú 24. decembra konať prezidentské voľby, ktoré by podľa pozorovateľov mohli - po roku prímeria - vyvolať ozbrojený konflikt.



K incidentu došlo v okolí mesta Sabhá, kam zaslalo ministerstvo vnútra vojenskú techniku, ktorá mala bezpečnostným zložkám pomôcť pri zaisťovaní pokojného priebehu volieb.



Útočníkmi boli ozbrojení príslušníci milícií identifikovaných ako oddiel pod velením Mabrúka Sabhána a napojených na Haftara, ktorý kandiduje v prezidentských voľbách a ktorého spojenci ovládajú veľkú časť územia na juhu Libanonu.



Tento oddiel vyzbrojený ťažkými zbraňami a obrnenými vozidlami zaútočil pri ozbrojenej lúpeži na konvoj automobilov vládnych síl a prinútil ich posádky, aby zmenili smer jazdy a dopravili zásielku 11 terénnych áut s pohonom na všetky kolesá na vojenskú základňu Brak ležiacu južne od lokality Sabhá.



Neskôr medzi oboma tábormi prepukla prestrelka. Vzhľadom na nestabilnú situáciu v oblasti úrady rozhodli, že školy a verejné inštitúcie v meste Sabhá zostanú v utorok zavreté.



Haftar sa v roku 2019 zmocnil veľkej časti územia na juhu Líbye, vrátane ropnej infraštruktúry a armádnych zariadení, ako aj mesta Sabhá. Následne spustil útok na hlavné mesto Tripolis ležiace 650 kilometrov severne.



Západolíbyjské sily ho o rok neskôr zatlačili späť do jeho bašty na východe Líbye, ale svoju vojenskú prítomnosť si Haftar zachoval aj na juhu krajiny.



Prímerie - formálne podpísané znepriatelenými tábormi v októbri 2020 - pripravilo pôdu pre politický proces pod vedením OSN s cieľom vytvoriť dočasnú vládu národnej jednoty, ktorej úlohou bude viesť Líbyu až do volieb, v ktorých je Haftar kandidátom.



Agentúra AFP pripomenula, že Líbya sa snaží vymaniť z desať rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu, do ktorého vyústilo protivládne povstanie z roku 2011. Touto vzburou proti režimu bol zosadený dlhoročný líbyjský vodca Muammar Kaddáfí.