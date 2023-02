V Líbyi pri stroskotaní lode zrejme zahynulo 73 migrantov, tvrdí OSN

Ženeva 15. februára (TASR) - Najmenej 73 migrantov smerujúcich do Európy zostalo nezvestných a je zrejme mŕtvych po stroskotaní lode pri pobreží Líbye. Oznámila to v stredu Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá je súčasťou systému OSN.



Podľa informácií IOM k stroskotaniu člna prevážajúceho približne 80 migrantov došlo ešte v utorok a líbyjským úradom sa doposiaľ podarilo nájsť len zhruba 11 tiel.



Siedmim migrantom sa podľa IOM podarilo stroskotanie prežiť a doplávať naspäť na pobrežie Líbye. Boli však

"v mimoriadne zlom stave" a museli ich hospitalizovať.



Loď vyplávala z lokality ležiacej zhruba 80 kilometrov východne od líbyjskej metropoly Tripolis.



K nešťastiam tohto druhu dochádza v centrálnej časti Stredozemného mora opakovane a migračná trasa prechádzajúca touto oblasťou je vôbec najnebezpečnejšou na svete, čo sa týka počtu obetí.



Od začiatku tohto roka tam zahynulo už minimálne 130 migrantov, uvádza IOM. V priebehu roka 2022 tam prišlo o život viac než 1450 migrantov. Celkový počet mŕtvych a nezvestných tam od roku 2014 prevýšil číslo 17.000.



"Táto situácia je neúnosná. Zainteresované štáty musia podniknúť konkrétne kroky na zvýšenie pátracích a záchranných kapacít, na vytvorenie bezpečných vyloďovacích mechanizmov, ako aj bezpečných a regulárnych možností pre migráciu," uvádza sa v stredajšom vyhlásení IOM.



Nestabilná Líbya sa v posledných rokoch stala jednou z hlavných tranzitných krajín pre migrantov z Afriky a Blízkeho východu, ktorí sa za pomoci prevádzačov snažia dostať do krajín EÚ.