V Líbyi sa prevrátila loď, hlásia najmenej osem mŕtvych

Tripolis 25. januára (TASR) — Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších 58 je nezvestných po tom, ako sa v Stredozemnom mori neďaleko pobrežia Líbye prevrátila loď s migrantmi snažiacimi dostať sa do Európy. S odvolaním sa na líbyjský Červený polmesiac o tom v stredu informovala agentúra AP.



K prevráteniu lode došlo už v utorok pri meste Garabulli, ležiacom približne 60 kilometrov východne od líbyjského hlavného mesta Tripolis, uviedol hovorca Červeného polmesiaca.



Na palube lode sa nachádzalo najmenej 150 migrantov. Zachránených 84 pasažierov previezli do vládou prevádzkovaných záchytných stredísk pre migrantov, dodal hovorca.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od začiatku tohto roka do 21. januára zomrelo pri líbyjskom pobreží najmenej 17 ľudí a ďalších 18 bolo nezvestných. Tento rok bolo zadržaných a následne vrátených do Líbye viac ako 1100 migrantov.



Minulý rok sa pri brehoch Líbye utopilo najmenej 529 osôb a ďalších 848 bolo nezvestných. Zadržaných na mori a vrátených do tejto chaosom zmietanej krajiny bolo viac ako 24.680 migrantov, uvádza IOM.



Situácia v Líbyi je nestabilná od povstania v roku 2011, v ktorom bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa táto krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.