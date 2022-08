V Líbyi sa začal súd s 56 podozrivými bojovníkmi Islamského štátu

Misuráta 8. augusta (TASR) - Pred súdom v západolíbyjskom meste Misuráta sa v pondelok začal súdny proces s 56 osobami obvinenými z členstva v militantnej džihádistickej skupine Islamský štát (IS), ktorí padli do zajatia v roku 2016 po dobytí mesta Syrta.



Informovala o tom agenrúra AFP, ktorá dodala, že v procese je obvinených 320 ľudí. Agentúra s odvolaním sa na justičné zdroje tiež dodala, že súd po otvorení procesu pojednávanie odročil na 25. septembra.



Medzi podozrivými sú Sýrčania, Tunisania, Sudánci i Líbyjčania, podotkla AFP.



Vysvetlila, že IS sa v roku 2015 zmocnil mesta Syrta v centre Líbye a urobil z neho svoju baštu. O rok neskôr militantov IS zo Syrty vyhnali sily lojálne vláde národnej zhody (GNA) so sídlom v Tripolise, ktorá bola v tom čase pri moci.



Podozriví džihádisti čelia obvineniam z "pripojenia sa k teroristickej skupine" a zabitia príslušníkov síl verných vláde národnej zhody.



Po povstaní podporovanom NATO v roku 2011, ktoré viedlo k odstráneniu a zabitiu dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, nastal v Líbyi viac než desaťročie trvajúci chaos. Mocenské vákuum využili desiatky milícií a džihádistických skupín, pričom IS si vytvoril základňu v Syrte a v meste Darna na východe krajiny. Pomocou náletov pod vedením USA boli odtiaľ islamisti vytlačení.