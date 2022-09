V lietadlách na linkách do Nemecka sa zrušia povinné rúška

Berlín 5. augusta (TASR) - Na leteckých linkách do Nemecka a z Nemecka sa po 23. septembri zruší povinnosť nosiť chirurgické rúško alebo respirátor. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a mediálnej skupiny RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).



RND získala tieto informácie od zdrojov v spolkovej vláde. Zároveň so zrušením povinnosti nosiť rúško či respirátor na palube lietadiel však vstúpi do platnosti spolkový zákon, podľa ktorého bude respirátor FFP2 povinný v diaľkových vlakoch, zdravotníckych zariadeniach a domovoch dôchodcov.



"Pokým to pandemická situácia dovolí, v lietadlách odpadne povinnosť nosiť rúško. Jeho nosenie však naďalej odporúčame – nie je to otázka predpisov, ale rozumu," povedal v pondelok agentúre DPA spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach.



Letecké spoločnosti už dávnejšie kritizujú povinné nosenie respirátorov či rúšok na palube lietadiel, poukazujúc na to, že na mnohých iných miestach v Nemecku táto povinnosť už neplatí.



Spolkový snem sa má vo štvrtok zaoberať opatreniami v pandemickom zákone platnom pre túto jeseň a zimu. Vláda pôvodne navrhovala, že v diaľkových vlakoch a lietadlách bude povinné nosenie respirátora FFP2, pričom sa zruší možnosť nahradiť ho chirurgickým rúškom. Povinný respirátor napokon bude v diaľkových vlakoch. V autobusoch a vlakoch premávajúcich na kratšie vzdialenosti budú môcť o povinnom zakrývaní horných dýchacích ciest rozhodovať krajinské vlády.