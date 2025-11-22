< sekcia Zahraničie
V Lillehammeri triumf Tschofeniga, Kapustík 50.
Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Dokonalým triumfom rakúskych skokanov na lyžiach sa skončila úvodná individuálna súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. Z víťazstva sa tešil obhajca veľkého glóbusu Daniel Tschofenig, ktorý predstihol o 4,3 bodu Jana Hörla.
Tretí skončil po prvom kole vedúci Stefan Kraft (+5,2). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík sa prvýkrát kvalifikoval do hlavnej súťaže, no nepostúpil do 2. kola medzi bodovanú tridsiatku. V dejisku ZOH 1994 pristál v 1. kole na značke 107 m a so ziskom 96,9 bodu obsadil 50. miesto. Za výkonom z kvalifikácie, v ktorej skončil na 47. priečke, zaostal o 8,5 m.
Tschofenig bol po prvom kole štvrtý, po druhom sa však vyšvihol na najvyšší stupienok. „S dnešným víťazstvom som veľmi nepočítal. V tréningoch sa mi nedarilo podľa predstáv, mal som problémy s odrazom. O to väčšiu mám radosť, že mi to v súťaži vyšlo," uviedol pre agentúru APA.
SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri:
muži - individuálna súťaž:
1. Daniel Tschofenig (Rak.) 311,5 bodu. (133,0 +129,0 m), 2. Jan Hörl (Rak.) 307,2 (136,0+126,0), 3. Stefan Kraft (Rak.) 306,3 (138,0+120,0), 4. Domen Prevc (Slovin.) 304,8 (138,0+126,0), 5. Rjoju Kobajaši (Jap.) 304,1 (136,0+127,5), 6. Philipp Raimund (Nem.) 303,4 (139,5+127,5), 7. Anže Lanišek (Slovin.) 297,0 (137,0+121,0), 8. Timi Zajc (Slovin.) 295,6 (135,0+125,0), 9. Manuel Fettner (Rak.) 293,8 (134,0+125,5), 10. Felix Hoffmann (Nem.) 293,6 (134,5+120,5)...50. Hektor KAPUSTÍK (SR) 96,9 (107)
Celkové poradie SP (1):
1. Tschofenig 100 bodov, 2. Hörl 80, 3. Kraft 60, 4. Prevc 50, 5. Kobajaši 45, 6. Raimund 40
