V Lime od pondelka bojujú s požiarom, obete zatiaľ nehlásia

Lima 6. marca (TASR) - Stovky hasičov v stredu už tretí deň bojuje s rozsiahlym požiarom v nelegálnom sklade alkoholu vo štvrti Barrios Altos v hlavnom meste Peru. Požiar sa rozšíril aj do okolia, no doposiaľ neboli hlásené žiadne obete, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Hasiči a médiá informovali o zrútení štyroch budov. Snahy o uhasenie požiaru brzdí nedostatok vodných hydrantov v Lime, a preto hasenie "môže pokračovať až do nedele", uviedol šéf mestských hasičov Carlos Malpica.



Podľa Malpicu hasiči potrebujú mať prístup k osem až desaťkrát väčšiemu množstvu vody, ako poskytujú dostupné hydranty. Hoci požiaru priviezli nafukovacie nádrže a cisterny s vodou, na uhasenie to stále nestačí, dodal Malpica.



Podľa predstaviteľov hlavného mesta zatiaľ neevidujú žiadne obete ani zranených, no pre požiar museli evakuovať niekoľko rodín. Obyvateľov zároveň vyzvali na nosenie ochranných masiek pred dymom, ktorý sa šíri po celom meste.