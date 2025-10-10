Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Zahraničie

V Lipeckej oblasti sa zrútila stíhačka MiG-31

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

K havárii došlo v Lipeckej oblasti ležiacej neďaleko hraníc s Ukrajinou o 19.20 h moskovského času (18.20 h SELČ). Stroj havaroval v okamihu, keď sa posádka chystala na pristátie.

Autor TASR
Lipeck 10. októbra (TASR) — Počas cvičného letu sa na juhozápade Ruska zrútila stíhačka MiG-31. Posádka sa stihla katapultovať a je nažive, oznámilo vo štvrtok večer ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a TASS.

K havárii došlo v Lipeckej oblasti ležiacej neďaleko hraníc s Ukrajinou o 19.20 h moskovského času (18.20 h SELČ). Stroj havaroval v okamihu, keď sa posádka chystala na pristátie.

„Lietadlo sa zrútilo v neobývanej oblasti. Let sa uskutočnil bez ostrej munície,“ konštatovalo ministerstvo s tým, že na zemi nedošlo k väčším škodám.

MiG-31 je dvojmiestne stíhacie lietadlo špecializované na vzdušné súboje s inými lietadlami. Rusko toto lietadlo, vyvinuté počas sovietskej éry v 70. rokoch 20. storočia a následne priebežne modernizované, nasadilo aj vo vojne na Ukrajine. Z týchto strojov sú podľa médií odpaľované pri útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru hypersonické rakety Kinžal.
.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci