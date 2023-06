V Lipsku došlo k potýčkam medzi políciou a prívržencami krajnej ľavice

Berlín 3. júna (TASR) - Niekoľko ľudí utrpelo v piatok večer v nemeckom meste Lipsko zranenia počas potýčok, ktoré vypukli medzi prívržencami krajnej ľavice a políciou. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AFP.



Podľa miestnej polície sa na akcii zúčastnili stovky ľudí, ktorí protestovali proti uväzneniu štyroch ľavicových extrémistov.



Demonštranti postavili na uliciach zátarasy, zakladali požiare a po policajtoch hádzali predmety, a to z ulice aj zo striech okolitých budov, uviedla polícia. Zranenia utrpelo niekoľko policajtov a reportér. Traja účastníci protestu boli zadržaní.



Polícia oznámila, že začala vyšetrovanie týkajúce sa narušovania verejného poriadku, nebezpečných zranení, útokov na policajtov, poškodzovania majetku a nezákonného používania výbušnín.



Prívrženci krajnej ľavice napriek zákazu miestnych úradov vyzvali na sociálnych sieťach ľudí, aby vyšli do ulíc aj v sobotu.



K nepokojom prišlo po tom, ako súd v meste Drážďany v stredu udelil trest odňatia slobody v dĺžke piatich rokov a troch mesiacov ľavicovej extrémistke Line E. z Lipska za viacero útokov na neonacistov a pravicových extrémistov. Ďalším trom obžalovaným súd udelil tresty odňatia slobody v dĺžke do troch rokov a troch mesiacov.



Všetci štyria boli uznaní za vinných z účasti v zločineckej organizácii, ktorá v rokoch 2018 až 2020 uskutočnila niekoľko útokov na pravicových extrémistov.