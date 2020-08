V Lipsku sa konajú koncerty s cieľom zistiť riziko nákazy COVID-19

Berlín 22. augusta (TASR) - Výskumníci univerzitnej kliniky v nemeckom meste Halle spustili v sobotu štúdiu s názvom "Restart-19" zameranú na zistenie rizík nákazy koronavírusom na veľkých podujatiach. Na sérii koncertov v neďalekom meste Lipsko sa zúčastní 4000 dobrovoľníkov, informovala agentúra AFP.



Populárny spevák Tim Bendzko odohrá v priebehu soboty v Lipsku dovedna tri koncerty. Na experimente sa môžu zúčastniť len mladí zdraví ľudia, aby sa tak zamedzilo riziku nákazy.



Pri vstupe do koncertnej haly Arena Leipzig všetkým dobrovoľníkom zmerajú teplotu. Všetci účastníci musia mať nasadený vysokoochranný respirátor typu FFP2. Ešte pred začiatkom koncertu sa museli všetci záujemcovia nechať otestovať na prítomnosť nového koronavírusu.



Ich pohyb po koncertnej hale bude monitorovať elektronické zariadenie. Pomocou fluoreskujúceho dezinfekčného prostriedku budú môcť vedci zistiť, ktorých povrchov sa ľudia na koncertoch najčastejšie dotýkajú rukami. Skúmať sa bude aj trajektória malých aerosólových častíc, ktoré ľudia vydychujú. Tie totiž podľa vedcov zohrávajú významnú úlohu pri šírení infekcie.



Hlavným cieľom tohto experimentu je zistiť, či je možné znova povoliť konanie koncertov a iných hromadných podujatí bez toho, aby došlo k nákaze ľudí.



Zozbierané dáta sa spracujú v matematickom modeli, ktorý má pomôcť posúdiť riziká šírenia ochorenia COVID-19. Výsledky by mali byť k dispozícii na jeseň.



Veľké zhromaždenia sú v Nemecku nateraz minimálne do konca októbra zakázané. Vzhľadom na aktuálne vysoké počty nových prípadov kancelárka Angela Merkelová varovala, že nevidí nijaký priestor na zmierňovanie opatrení.



Za uplynulých 24 hodín zaznamenali podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v Nemecku 2034 nových prípadov nákazy, čím ich celkový počet stúpol na 232.082. Išlo o najviac denných prípadov infekcie od konca apríla, keď pandémia vrcholila.