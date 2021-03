V Lipsku vrazilo auto do ľudí, hlásia 2 mŕtvych a 2 vážne zranených

Lipsko 16. marca (TASR) - Dve obete na životoch a dvoch vážne zranených si vyžiadal utorňajší incident na východe Nemecka, keď do skupiny ľudí na prechode pre chodcov v Lipsku vrazilo auto. Informovala o tom miestna polícia, píše agentúra DPA.



Podľa polície išlo o dopravnú nehodu. Za volantom sedel 50-ročný muž, ktorého vypočúva polícia.



K incidentu došlo okolo v utorok predpoludním okolo 10.00 h v lipskej štvrti Probstheida. Vodič vrazil do niekoľkých ľudí a jeho vozidlo následne zišlo z cesty, narazilo do semafora a skončilo na električkovej trati, priblížila polícia.



Identita obetí nebola bezprostredne zverejnená.



Okolité ulice uzavreli a na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník, potvrdila saská polícia na Twitteri. Presmerované boli i autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy.