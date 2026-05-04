V Lipsku vrazilo do davu auto, hlásia dve obete

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Berlín 4. mája (TASR) - V centre nemeckého mesta Lipsko vrazilo v pondelok do davu ľudí auto. Dvaja ľudia pri incidente zahynuli, zatiaľ čo dvaja ďalší utrpeli ťažké zranenia, informovala televízia MDR s odvolaním sa na miestnu políciu. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Lipská polícia pre Reuters potvrdila, že došlo k viacerým zraneniam, no ďalšie podrobnosti neposkytla.

Miestna rozhlasová stanica Radio Leipzig informovala, že pešou zónou v meste sa prehnalo poškodené auto značky Volkswagen, na vrchu ktorého sedela jedna osoba.

Stanica citovala niekoľko svedkov, podľa ktorých bolo na mieste niekoľko tiel zakrytých plachtami. Dodali, že došlo aj k pobodaniu nožom.
