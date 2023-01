V Lisabone protestovali desaťtisíce učiteľov

Lisabon 15. januára (TASR) - Desaťtisíce učiteľov z celého Portugalska sa zapojili v sobotu do protestu v hlavnom meste Lisabon. Konal sa niekoľko dní po štrajkoch pedagógov za lepšie pracovné podmienky a vyššie platy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Polícia uviedla, že do pochodu zvolaného Zväzom všetkých profesionálov v školstve (STOP) sa zapojilo vyše 20.000 ľudí, ale organizátori stanovili počet na "vyše 100.000", informovala portugalská tlačová agentúra Lusa.



Učitelia protestovali aj proti reforme, ktorá prináša "decentralizáciu" procesu náboru zamestnancov, pričom väčšiu samostatnosť v ňom získajú inštitúcie.



Sobotňajší protest nasledoval po sérii čiastočných štrajkov, ktoré sa konali od začiatku decembra a ktoré viedli k zatvoreniu viacerých škôl.



Učitelia žiadajú také zvýšenie platov, aby držali krok s infláciou, ktorá dosiahla v roku 2022 v priemere 7,8 percenta, teda najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov. Štrajkujúci chcú aj to, aby sa im započítaval skutočný počet odpracovaných hodín.



Hlavná odborová organizácia učiteľov FENPROF zvolala od pondelka 16. januára novú vlnu štrajkov, ktoré sa budú konať striedavo v jednotlivých regiónoch a začnú sa v Lisabone. Nakoniec sa skončia celoštátnou demonštráciou 11. februára.



Minister školstva Joao Costa označil nové ohlásené štrajky za "netypické, neprimerané a radikálne, keďže budú uprostred rokovacieho procesu".



Minister sa má s odbormi stretnúť v stredu a viesť ďalšie rozhovory.