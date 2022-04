V Litve pre nesúhlas s vojnou na Ukrajine zbavili úradu sedem kňazov

Vilnius 21. apríla (TASR) - Pre nesúhlas s patriarchom moskovským a celej Rusi Kirillom, ktorý schvaľuje ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo v Litve zbavených úradu sedem pravoslávnych kňazov. Informovala o tom vo štvrtok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Zároveň vysvetlila, že metropolita vilniuský a litovský Innokentij svojich duchovných najprv podporil, potom však názor zmenil a na najvyšší takto uvoľnený post vymenoval biskupa verného Moskve.



Nateraz nie je známe, koľko kňazov litovských pravoslávnych farností podporuje líniu moskovského patriarchátu vo veci vojny na Ukrajine. RFE/RL však pripomenula, že máloktorý z nich proti vojne namietal v úvode invázie ruských vojenských jednotiek, ktorá sa začala 24. februára.



Signálom pre aktívnejšie protivojnové hnutie mohol byť práve príhovor metropolitu Innokentija zo 17. marca, v ktorom ostro odsúdil vojnu na Ukrajine a politické vyhlásenia patriarchu Kirilla.



Innokentij vtedy avizoval, že ruská pravoslávna cirkev v Litve sa bude "naďalej usilovať o ešte väčšiu cirkevnú nezávislosť".



O mesiac neskôr - 18. apríla - vydal Innokentij iné vyhlásenie, v ktorom sa zmieňuje o "schizme" iniciovanej skupinou duchovných, ktorí údajne "dlhý čas plánovali prechod pod konštantínopolský patriarchát".



Suspendovaní kňazi však upozornili, že "rétorika použitá v novšom vyhlásení (metropolitu) je veľmi rozpoznateľná" a že za tento "moskovský štýl" sú zodpovední noví ľudia v metropolitovom okolí - spojení s moskovským patriarchátom a patriarchom Kirillom.



Zásadná zmena tohto metropolitovho postoja môže podľa RFE/RL mnohých veriacich v Litve viesť k presvedčeniu, že v ich cirkvi sa prejavil tlak Moskvy, čo by mohlo viesť k prechodu časti litovských pravoslávnych pod inú jurisdikciu.



Podporu perzekvovaným litovským kňazom vyslovil aj vilniuský primátor Remigijus Šimašius, ktorý si vo svojom facebookovom statuse zo 16. apríla položil otázku, či nie je čas prehodnotiť monopol Moskvy na tradície litovského pravoslávia, ktoré bolo počas Litovského veľkokniežatstva podriadené kyjevskému patriarchátu.



Stanica RFE/RL vysvetlila, že Litva je spomedzi pobaltských krajín najmenej rusifikovaná - "je to najmä vďaka tvrdohlavému odporu voči sovietizácii, ktorý trval až do začiatku 60. rokov 20. storočia". Aj preto sa "hlavným mestom sovietskeho Pobaltia" napokon stala metropola Lotyšska - Riga.



Ruskí prisťahovalci sa usadili vo východnom Lotyšsku a severovýchodnom Estónsku, pričom Litva, ktorej susedstvo s Ruskom sa obmedzovalo na Kaliningradskú oblasť, žila nezávislým životom a na svoju minulú štátnosť bola hrdá aj v sovietskej ére, objasňuje RFE/RL.