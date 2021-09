V Litve demonštrovali proti covidpasom, vydali sa k budove parlamentu

Vilnius 10. septembra (TASR) - Tisíce ľudí sa v piatok zišli v litovskom hlavnom meste Vilnius, aby protestovali proti zavedeniu covidpasov, ktorých zavedenie v krajine presadila stredopravá vláda.



Ako informovala agentúra AFP, Litva bude od pondelka vyžadovať, aby každý, kto bude chcieť vstúpiť do nákupných centier, reštaurácií a kozmetických salónov, bol držiteľom certifikátu imunity proti COVID-19. Tieto doklady sa majú vydávať ľuďom, ktorí sú úplne očkovaní, alebo prekonali covid alebo majú negatívny výsledkov testu na nie starší ako 48 hodín.



Polícia informovala, že na zhromaždení odporcov covidpasov sa zúčastnilo takmer 5000 ľudí. Dodala, že zatknuté boli dve osoby.



Tlačová agentúra BNS následne uviedla, že skupina demonštrantov sa po skončení zhromaždenia vydala na pochod k parlamentu, kde sa práve končila schôdza poslancov. Polícia im prehradila cestu kordónom vytvoreným z policajných áut a jednotkami zásahovej polície, ktoré demonštrantov vyzvali, aby sa rozišli. Podľa miestnych médií bol zadržaný najmenej jeden muž, ktorý demonštrantov vyzval, aby pokračovali v pochode smerom k parlamentu.



BNS poznamenala, že skupine niekoľkých stoviek demonštrantov sa podarilo prejsť k budove parlamentu bočnými uličkami nestráženými políciou.



K parlamentu boli stiahnuté jednotky policajného útvaru osobitného určenia, dodala agentúra BNS.



Podobná demonštrácia, avšak proti očkovaniu, sa v blízkosti litovského parlamentu konala aj v auguste, pričom prerástla do násilností a viedla k zatknutiu niekoľkých desiatok ľudí za výtržníctvo.



Podľa oficiálnych údajov bolo do začiatku septembra v Litve, ktorá má 2,8 milióna obyvateľov, plne zaočkovaných asi 65 percent dospelej populácie. Rýchle šírenie vysoko nákazlivého delta variantu koronavírusu SARS-CoV-2 však spôsobuje nárast počtu nových prípadov ochorenia na covid.



Podľa najnovších štatistík Litva hlási celkovo 306.558 potvrdených prípadov nákazy a 4655 súvisiacich úmrtí.