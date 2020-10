V Litve dôjde po parlamentných voľbách k zmene moci

Vilnius 26. októbra (TASR) - Víťazom parlamentných volieb v Litve sa po ich nedeľňajšom druhom kole sa stala opozičná konzervatívna stredopravicová strana Vlastenecký zväz — Litovskí kresťanskí demokrati (TS-LKD), ktorej líderka, bývala ministerka financií Ingrida Šimonytéová, bude zrejme zostavovať vládu. V novom zákonodarnom zbore obsadí TS-LKD 50 zo 141 kresiel, oznámila podľa agentúry DPA volebná komisia v noci na pondelok po spočítaní takmer všetkých odovzdaných hlasov.



Na druhom mieste skončilo so ziskom 32 kresiel centristické zoskupenie Litovská únia roľníkov a zelených (LVŽS) premiéra Sauliusa Skvernelisa, ktoré bolo lídrom doterajšej koaličnej vlády. Za ním nasleduje Litovská sociálnodemokratická strana, ktorá bude zastúpená 13 poslancami.



Liberálne hnutie Litovskej republiky bude mať takisto 13 poslancov a nedávno založená Strana slobody obsadí 11 kresiel. Populistická Strana práce získala desať mandátov. Do parlamentu sa ešte dostali dvaja z troch koaličných partnerov LVŽS, ktorí získali po troch kreslách.



Volebná účasť v druhom kole bola nízka a dosiahla iba 37,9 percenta. V prvom kole prišlo k urnám 47,2 percenta voličov.



Ťažiskom predvolebnej kampane, ktorú zatienila koronavírusová pandémia, boli ekonomické a spoločensko-politické otázky.



Litovský parlament má 141 poslancov, ktorí sa volia na štvorročné obdobie. Pred dvoma týždňami voliči rozhodli podľa pomerného systému o 70 mandátoch, v druhom kole podľa väčšinového systému vyberali zvyšných 71 poslancov.



Mnohých občanov v tohto najjužnejšieho pobaltského štátu s necelými troma miliónmi obyvateľov trápi nepomer v príjmoch, a to aj napriek povzbudzujúcemu ekonomickému rastu od roku 2004, keď Litva vstúpila do Európskej únie.



Pätinu obyvateľov, väčšinou dôchodcov, ohrozovala v roku 2019 podľa údajov štatistického úradu chudoba, čo je rovnaký údaj ako pred desaťročím.