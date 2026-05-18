V Litve našli havarovaný dron, zrejme patril Ukrajine
Dron sa pri vstupe do litovského vzdušného priestoru nepodarilo odhaliť.
Autor TASR
Vilnius 18. mája (TASR) — V Litve v nedeľu našli havarovaný dron, ktorý pravdepodobne patril ukrajinskej armáde. Dron sa pri vstupe do litovského vzdušného priestoru nepodarilo odhaliť. Uviedol to riaditeľ Národného centra pre krízový manažment Vilmantas Vitkauskas, podľa ktorého bezpilotné lietadlo nebolo vybavené výbušninami. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Dron sa našiel v obci Samane, ktorá sa nachádza 40 kilometrov od lotyšských hraníc a 55 kilometrov od hraníc s Bieloruskom.
Armáda v susednom Lotyšsku medzitým oznámila, že v nedeľu boli aktivované bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie (NATO) po tom, ako do vzdušného priestoru na východe krajiny vletel podozrivý dron a následne ho opustil.
Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, niekoľko zblúdených ukrajinských dronov.
Kyjev tvrdí, že drony boli vypustené s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami.
Niektoré z týchto dronov však havarovali a explodovali vrátane dvoch, ktoré 7. mája narazili v Lotyšsku do skladu ropy a spôsobili požiar. Incident vyvolal politickú krízu, v dôsledku ktorej najskôr odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne aj premiérka Evika Siliňová.
