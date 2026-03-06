< sekcia Zahraničie
V Litve obvinili päť ľudí v súvislosti s výbuchmi balíkov v roku 2024
Zásielky mali podľa vyšetrovateľov explodovať počas letu.
Autor TASR
Vilnius 6. marca (TASR) — Litovská prokuratúra v piatok oznámila, že v súvislosti so sériou výbuchov balíkov v roku 2024 zaslaných letecky prostredníctvom kuriérskych spoločností DHL a DPD obvinila päť mužov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Zásielky mali podľa vyšetrovateľov explodovať počas letu. Podľa vyhlásenia prokuratúry bola pätica podozrivých obvinená z „organizovania a plánovania teroristických činov v rámci organizovanej teroristickej skupiny pôsobiacej v rôznych krajinách“.
Zástupca generálneho prokurátora Arturas Urbelis na tlačovej konferencii spresnil, že medzi obvinenými je občan Litvy, osoba s dvojakým litovsko-ruským občianstvom, jeden ruský občan a dvaja občania Ukrajiny. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na päť až desať rokov.
Podľa prokuratúry litovský občan a jeho komplici využili v júli 2024 služby spoločností DHL a DPD a z Vilniusu odoslali štyri balíky obsahujúce podomácky vyrobené výbušno-zápalné zariadenia. Tri zásielky boli prepravené a následne explodovali v Nemecku, Poľsku a Británii. Štvrtý balík sa podarilo zachytiť; k explózii nedošlo pre technickú poruchu.
Vyšetrovanie ukázalo, že do USA a Kanady boli odoslané dve testovacie zásielky, ďalšie dve smerujúce do týchto krajín sa podarilo zaistiť v Amsterdame.
V nadväznosti na tieto prípady vznikol v rámci agentúry Eurojust spoločný vyšetrovací tím zložený zo zástupcov Litvy, Poľska, Nemecka, Holandska a Británie podporovaný Estónskom, Lotyšskom, USA, Kanadou a Europolom.
Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že celkovo 22 osôb konalo z poverenia ruských tajných služieb. Eurojust tvrdí, že podozriví boli naverbovaní prostredníctvom online komunikačných platforiem. Úlohy mali rozdelené tak, aby netušili skutočný zámer svojho konania. Išlo najmä o ľudí z chudobnejších pomerov s bydliskom v Litve, Poľsku, Rusku, na Ukrajine a v Lotyšsku.
Podľa správy Medzinárodného centra na boj proti terorizmu (ICCT) je Poľsko najčastejším cieľom ruských sabotážnych akcií v Európe, nasledujú Litva a Nemecko.
