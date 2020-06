Litva si uctila pamiatku na J.D. Salingera sochou a žitnými klasmi

Vilnius 19. júna (TASR) - Pamätník na počesť amerického spisovateľa J.D. Salingera, autora svetoznámej knihy Kto chytá v žite, odhalili v piatok v Litve, odkiaľ pochádzali jeho predkovia. Informovala o tom agentúra AP.



Pamätník vyrástol na vrchole kopca neďaleko malej obce Sudargas, ktorá sa nachádza na severozápade Litvy neďaleko poľských hraníc. Jeho základ tvorí betónový blok so spisovateľovým menom a žitnými klasmi, na ktorom je upevnená kovová silueta ľudskej postavy.



Sudargas bol pôvodne malou židovskou osadou ležiacou na území vtedajšieho cárskeho Ruska. Spisovateľovi predkovia žili v Sudargase minimálne od roku 1831, keď sa tam presťahoval Salingerov prastarý otec.



Počas hladomoru v roku 1881 jeden z jeho vnukov emigroval do USA, kde si vzal za ženu litovskú prisťahovalkyňu.



Manželom sa v roku 1919 narodil v New Yorku syn, neskorší spisovateľ Jerome David Salinger. Jeho najúspešnejšia kniha Kto chytá v žite (The Catcher in the Rye) vyšla v roku 1951 a stala sa jedným z kultových diel vtedajšej mladej povojnovej generácie v USA.



Z územia súčasnej Litvy pochádzala aj matka kanadského básnika a pesničkára Leonarda Cohena, ktorého pamiatku tam pripomína socha.