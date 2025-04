V Litve odsúdili 83-ročného muža za špionáž pre Rusko

Vilnius 10. apríla (TASR) - Súd v Litve udelil 83-ročnému mužovi s dvojakým litovským i ruským občianstvom trest osem a pol roka väzenia za špionáž pre Rusko. Uznali ho za vinného z odovzdávania informácií ruskej vojenskej rozviedke. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA, píše TASR.



Muž informácie poskytoval niekoľko rokov a platili mu za to, vyplýva z verdiktu regionálneho súdu v meste Šiauliai na severe krajiny.



Zadržali ho v januári 2024. Podľa súdu uňho litovské orgány našli špionážne zariadenie. Obžalovaný sa priznal k poskytovaniu informácií, ktoré neboli utajované, no poprel, že by boli určené pre ruské tajné služby.



Litva, členská krajina Európskej únie a NATO, má spoločné hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou a s Bieloruskom, ktoré je blízkym spojencom Moskvy.