V Litve redaktori verejnoprávnej LRT požadujú zachovanie nezávislosti
Redaktori nesúhlas so zmenami vyjadria minútou ticha vo vysielaní každý deň v tomto týždni.
Autor TASR
Vilnius 1. decembra (TASR) - Redaktori litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT v pondelok oznámil, že budú protestovať proti novele zákona, ktorá mení spôsob financovania a personálne zmeny vedenia televízie. Novela podľa nich ohrozuje redakčnú nezávislosť. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Redaktori nesúhlas so zmenami vyjadria minútou ticha vo vysielaní každý deň v tomto týždni. „Vysvetlíme, prečo sú slobodné médiá pre demokratickú spoločnosť nevyhnutné,“ uviedli vo vyhlásení na webe LRT. Skupina takmer 200 nespokojných pracovníkov tvrdí, že počas protestu poukážu na príklady Maďarska, Slovenska, Poľska alebo Gruzínska, v ktorých už podľa nich boli médiá ovládnuté. Plánujú tiež 9. decembra zorganizovať demonštráciu pred litovským parlamentom.
Minulý týždeň litovskí poslanci schválil pozmeňujúci návrh populistickej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra), ktorý uvoľňuje obmedzenia pri odvolávaní vedenia LRT. S takmer jednomyseľnou podporou litovskej vládnej koalície tiež parlament schválil zmrazenie rozpočtu LRT od roku 2026 do roku 2028.
LRT bola doteraz financovaná sumou jedno percento vybratej dane z príjmu a 1,3 percenta vybratých spotrebných daní. Po zmene zákona sa príspevok zmrazí na 79,6 milióna eur, pričom v budúcom roku sa očakávalo až 88,2 milióna eur.
Poslanci tiež schválili, že rada LRT môže odvolať generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou členov namiesto doterajšej dvojtretinovej väčšiny.
Zamestnanci LRT, Rada Európy, Európska vysielacia únia (EBU), Medzinárodný tlačový inštitút a niekoľko novinárskych odborov varovali, že novela by mohla viesť k politizácii inštitúcie. Podľa pracovníkov LRT je tiež v rozpore s nariadením EMFA, ktorého cieľom je chrániť nezávislosť médií, pluralitu a slobodu informácií v členských štátoch EÚ.
„Vidíme, že ide o pokus o orbanizáciu,“ uviedla pre agentúru AFP Indre Makaraityté, vedúca investigatívnej redakcie LRT. Pozmeňujúce návrhy podľa nej parlament presadzuje „bez akejkoľvek diskusie“.
