V Litve sa začal proces v súvislosti s výbuchmi balíkov v roku 2024
Autor TASR
Vilnius 17. apríla (TASR) - Na súde vo Vilniuse sa v piatok začal proces v prípade balíkov s výbušnými zariadeniami, ktoré boli prostredníctvom kuriérskych spoločností odoslané z Litvy do západných krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Litovská prokuratúra v marci oznámila, že v súvislosti so sériou výbuchov balíkov v roku 2024 v Británii, Nemecku a Poľsku zaslaných letecky prostredníctvom kuriérskych spoločností DHL a DPD obvinila päť mužov. Tí podľa nej spolupracovali s ruskou vojenskou spravodajskou službou GRU.
„Počas pojednávaní môžu byť zverejnené údaje...týkajúce sa identifikovaných a hľadaných osôb,“ uviedol prokurátor Šarunas Astrauskas. Po ďalších členoch tejto údajne teroristickej organizácie pátrajú.
Podľa prokuratúry litovský občan a komplici v júli 2024 poslali z Vilniusu prostredníctvom zmienených spoločností štyri balíky, v ktorých boli domácky vyrobené výbušno-zápalné zariadenia. Štvrtý balík sa podarilo zachytiť a výbušnina neexplodovala z dôvodu poruchy.
Vyšetrovatelia zistili, že dva testovacie balíky boli odoslané do Spojených štátov a Kanady, zatiaľ čo dva ďalšie, ktoré boli taktiež určené pre tieto krajiny, zaistili v Amsterdame.
V nadväznosti na tieto prípady vznikol v rámci agentúry Eurojust spoločný vyšetrovací tím zložený zo zástupcov Litvy, Poľska, Nemecka, Holandska a Británie podporovaný Estónskom, Lotyšskom, USA, Kanadou a Europolom.
Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že celkovo 22 osôb konalo z poverenia ruských tajných služieb. Eurojust tvrdí, že podozriví boli naverbovaní prostredníctvom online komunikačných platforiem. Úlohy mali rozdelené tak, aby netušili skutočný zámer svojho konania. Išlo najmä o ľudí z chudobnejších pomerov s bydliskom v Litve, Poľsku, Rusku, na Ukrajine a v Lotyšsku.
V súvislosti s prípadom sabotáže v Poľsku v súčasnosti prebieha proces s piatimi podozrivými a na ďalších päť osôb orgány vydali medzinárodné zatykače.
Podľa správy Medzinárodného centra na boj proti terorizmu (ICCT) je Poľsko najčastejším cieľom ruských sabotážnych akcií v Európe. Nasledujú Litva a Nemecko.
