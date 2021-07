V Litve silnejú protesty proti migrantom prichádzajúcim cez Bielorusko

Brusel/Vilnius 30. júla (TASR) - Európska únia vyvíja tlak na Irak, aby pomohol zastaviť prílev migrantov do Bieloruska, odkiaľ sa potom nelegálne snažia dostať do Litvy a tým aj na územie EÚ.



Vo svojom vyhlásení zo štvrtka Brusel uviedol, že hranicu do Litvy - a EÚ - za posledné mesiace ilegálne prekročilo vyše 2700 migrantov, z ktorých väčšina pochádza z Iraku.



Litovské úrady i EÚ majú podozrenie, že tento nápor je organizovaný a podporovaný režimom v Minsku ako odveta za sankcie, ktoré EÚ v reakcii na politiku bieloruského vedenia uvalila na vybrané fyzické a právnické osoby.



Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vo svojom liste informovala ministrov z členských štátov EÚ, že s irackou vládou rokovala o dôslednejšej kontrole letov do Bieloruska a prijímaní irackých štátnych príslušníkov, ktorí sa buď chcú dobrovoľne do Iraku vrátiť alebo nemajú právo na medzinárodnú ochranu.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v stredu uviedol, že s irackým ministrom zahraničných vecí Fuádom Husajnom rokoval o tom, ako riešiť problém, ktorý predstavuje "zvýšený počet irackých občanov ilegálne prichádzajúcich z Bieloruska do Litvy". Borrell zdôraznil, že "toto je otázka, ktorá znepokojuje nie len jeden členský štát, ale celú EÚ. Počítame s podporou Iraku".



Bagdad sa začiatkom tohto mesiaca zaviazal, že prešetrí údajné pašovanie ľudí do Litvy, a zriadil spoločný výbor s EÚ, ktorý má diskutovať o otázkach migrácie.



Hovorca EÚ vo štvrtok podľa agentúry AFP uviedol, že "veľká časť" osôb prichádzajúcich ilegálne do Litvy zrejme ani nespĺňa podmienky pre podanie žiadosti o azyl.



Medzičasom v Litve silnie odpor proti prílevu ilegálnych migrantov.



Pred úradom vlády vo Vilniuse sa vo štvrtok konalo protestné zhromaždenie, ktorého účastníci sa vyslovovali proti dočasnému umiestňovaniu migrantov v migračných centrách v mestách Dievenišks a Rudnikaj. Podľa spravodajského webu Delfi.lt došlo aj k potýčkam demonštrantov s políciou.



Demonštranti deklarovali, že sa obávajú o svoju bezpečnosť a apelovali na vedenie krajiny, aby zahraničná politika Litvy bola v súlade so záujmami jej občanov.



Litovské ministerstvo vnútra pritom ešte pred protestnou akciou vo Vilniuse priznalo, že plánovalo umiestniť do Dieveniškésu niekoľko stoviek migrantov, ale nateraz platí, že zatiaľ tam nebude ubytovaný nikto, táto lokalita má údajne poslúžiť ako "rezerva do budúcnosti".



Rozhlasová stanica LRT informovala, že v obci Rúdninkai začali vo štvrtok provizórne ubytovávať ilegálnych migrantov z Ázie a Afriky. Poslúži na to účelové zariadenie litovského ministerstva vnútra.