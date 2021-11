V Liverpoole útočil imigrant, ktorý konvertoval na kresťanstvo

Liverpool 16. novembra (TASR) - Britská polícia analyzuje minulosť Emada Al Swealmeena, ktorý prišiel o život v nedeľu pri výbuchu podomácky vyrobenej bombovej nálože pred nemocnicou v Liverpoole. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na viaceré zdroje.



Podľa britských médií ide o utečenca z Blízkeho východu, ktorý o sebe hovoril ako o Sýrčanovi. Do Británie pricestoval pred niekoľkými rokmi a konvertoval tam na kresťanskú vieru.



Nálož, s ktorou nastúpil do taxíka, explodovala v aute odstavenom pred nemocnicou poskytujúcou starostlivosť pre ženy a ich deti. Taxikár, ktorý si všimol podozrivé správanie svojho klienta, z auta narýchlo vystúpil a pasažiera v ňom zamkol.



Taxikára, o ktorom médiá píšu ako o Davidovi Perrym, po výbuchu hospitalizovali, ale už v pondelok ho z nemocnice prepustili. Jeho manželka na sociálnej sieti Facebook napísala, že je "úplný zázrak", že prežil.



Britský premiér Boris Johnson, ktorý v pondelok zvolal zasadnutie vládneho krízového štábu, ocenil, že Perry konal tak "neuveriteľne duchaprítomne a statočne".



Protiteroristická polícia v severozápadnom Anglicku v pondelok neskoro večer prepustila štyroch mužov zadržaných v súvislosti s incidentom. "Polícii ich výpovede stačili, takže boli prepustení," povedal pre televíziu ITV News minister pre bezpečnosť Damian Hinds.



Podľa britských médií bol Al Swealmeen neúspešným žiadateľom o azyl a v minulosti mal vážne problémy s duševným zdravím. Azylové úrady neverili jeho tvrdeniu, že je Sýrčan, podľa denníka The Sun mali údajne podozrenie, že pochádza z Jordánska.



Protiteroristická polícia teraz údajne pracuje s hypotézou, že práve opakované odmietnutie žiadosti o azyl a psychické problémy mohli Al Swealmeena dotlačiť k spáchaniu násilného činu v Liverpoole, kde sa ho v roku 2017 na sedem mesiacov ujal kresťanský dobrovoľnícky pár Elizabeth a Malcolm Hitchcottovci.



Malcolm Hitchcott pre ITV News povedal, že Al Swealmeen strávil nejaký čas v psychiatrickej liečebni po tom, čo bol pri incidente v centre Liverpoolu zatknutý s nožom v ruke. Inak to "bol to veľmi tichý človek", ktorý konvertoval na kresťanstvo a bol pokrstený v Liverpoolskej katedrále, dodal.



V tej istej katedrále sa v nedeľu konala spomienková bohoslužba na počesť britských vojenských veteránov a obetí vojny, na ktorej sa zúčastnilo približne 2000 ľudí.



Denník Times informoval, že "islamistické sprisahanie bolo jednou z línií, ktorými sa uberalo vyšetrovanie", pričom ako možné ciele útoku sa predpokladali katedrála alebo nemocnica v Liverpoole.



Použité výbušné zariadenie obsahovalo výbušninu TATP, známu ako Satanova matka, ktorú využívajú aj džihádisti z organizácie Islamský štát. Bola použitá pri teroristických útokoch v Paríži v roku 2015 i pri bombovom útoku na koncerte v Manchester Arena v roku 2017.



Podľa rozhlasovej stanice BBC sa vyšetrovatelia snažia zistiť, či explodovala aj hlavná nálož výbušného zariadenia, keďže žiadne okolité vozidlo na mieste činu nebolo výbuchom poškodené.



Britský štátny minister zodpovedný za činnosť polície Kit Malthouse sa pred poslancami britského parlamentu vyjadril, že incident z nedele ešte nie je objasnený, ale slúži ako "pripomienka hrozby terorizmu, ktorej všetci čelíme".



Britská vláda po výbuchu v Liverpoole zmenila hodnotenie rizika teroristického útoku v krajine a zvýšila ho na druhý najvyšší stupeň, čo znamená, že teroristický útok je vysoko pravdepodobný.