V Londýne a Paríži protestovali Sýrčania za ochranu drúzov

Londýn 20. júla (TASR) - Desiatky Sýrčanov sa v sobotu zhromaždili v Londýne a Paríži a žiadali prijatie opatrení na ochranu drúzov v juhosýrskej provincii Suwajdá, kde si medzietnické zrážky vyžiadali už viac než 900 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Demonštranti v Londýne skandovali „Boh ochraňuj drúzov“ a držali transparenty, v ktorých vyzývali na ukončenie násilia v provincii Suwajdá a na otvorenie humanitárneho koridoru cez jordánsku hranicu.



Organizátor demonštrácie v Londýne pre agentúru AFP povedal, že v regióne stále dochádza k násilnostiam. „Strieľanie, stínanie hláv, znásilňovanie, zabíjanie detí, (podpaľovanie) obchodov, domov. V provincii Suwajdá sa dejú barbarstvá,“ povedal na proteste.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo všetky strany, aby dodržiavali prímerie, ktoré uzavrel izraelský premiér Benjamin Netanjahu a dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara. „Francúzsko víta oznámenie o prímerí v provincii Suwajdá. Nalieha na všetky strany, aby ho prísne dodržiavali... Boje a násilie musia okamžite prestať,“ uviedol rezort.



Spravodajcovia agentúry AFP zaznamenali v provincii Suwajdá strety aj v sobotu napriek prímeriu medzi Izraelom a Sýriou, o ktorom informoval v piatok veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack. Sprostredkovali ho Spojené štáty.



Izrael v stredu podnikol rozsiahle letecké útoky v sýrskom hlavnom meste Damask, dokonca zaútočil i na sídlo sýrskeho ministerstva obrany v centre Damasku. Vyhlásil, že bráni drúzsku komunitu, ktorá sa dostala do ozbrojeného konfliktu s beduínmi v juhosýrskej provincii Suwajdá.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



Organizácia The Observatory, ktorá monitoruje situáciu v Sýrii, uviedla, že od nedele bolo zabitých najmenej 940 ľudí vrátane 326 drúzskych bojovníkov a 262 drúzskych civilistov.