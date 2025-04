V Londýne budú dražiť vzácny súbor štyroch Shakespearových fólií

Londýn 28. apríla (TASR) - Vzácny súbor štyroch fólií barda anglickej literatúry Williama Shakespearea, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 3,5 milióna libier, sa bude v máji dražiť v Londýne, uviedol aukčný dom Sotheby's. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Prvé fólio, vydané v roku 1623, bolo prvou zbierkou Shakespearových hier a všeobecne sa považuje za jednu z najvýznamnejších kníh anglickej literatúry. Bez nej by sa pravdepodobne stratila až polovica autorových hier vrátane Macbetha, Večera trojkráľového či Júlia Cézara.



Zo 750 výtlačkov, o ktorých sa predpokladá, že boli vydané v rámci prvej edície, sa zachovalo približne 235. Nový náklad z roku 1632 viedol k vydaniu Druhého fólia, ktoré obsahovalo zmeny a doplnenia pôvodnej edície, zatiaľ čo Tretie fólio, obsahujúce sedem ďalších hier, vyšlo v roku 1664.



Tretia edícia je najvzácnejšia; mnoho exemplárov sa totiž stratilo pri veľkom požiari Londýna v roku 1666. Séria bola ukončená štvrtým fóliom v roku 1685.



Celé generácie bibliofilov snívali o tom, že budú vlastniť kompletný súbor, ale je to čoraz ťažšie, keďže v súkromných rukách je stále menej výtlačkov. Naposledy boli všetky štyri fóliá ponúknuté ako jedna položka v roku 1989 na aukcii v New Yorku.



Súbor, ktorý sa bude 23. mája predávať v aukčnej sieni Sotheby's a ktorého odhadovaná cena je 3,5 až 4,5 milióna libier, bol skompletizovaný v roku 2016.



„Fóliá boli veľké, drahé a prestížne publikácie, ktoré stelesňovali tvrdenie, že Shakespeare, profesionálny spisovateľ v komerčnom divadle (a nie básnik píšuci pre elitu), vytvoril dedičstvo, ktoré si zaslúži, aby sa odovzdávalo v priebehu vekov,“ uviedla spoločnosť Sotheby's.



„Prevažná väčšina všetkých štyroch fólií sa nachádza v inštitúciách, a toto je vzácna príležitosť získať kompletný súbor,“ dodala aukčná sieň. Prvé fólio bolo vydané približne sedem rokov po Shakespearovej smrti a obsahuje 36 hier, z ktorých 18 bolo vytlačených po prvýkrát.