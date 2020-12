V Londýne budú od stredy platiť najprísnejšie reštrikcie

Londýn 14. decembra (TASR) - Londýn a okolité oblasti vrátane častí anglických grófstiev Essex a Hertfordshire prejdú od stredy do najprísnejšieho, tzv. tretieho stupňa, koronavírusových reštrikcií. Oznámil to v pondelok britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Dôvodom je rýchly nárast infikovaných v týchto oblastiach.



Opatrenie vstúpi do platnosti v stredu o 0.01 h, uviedol Hancock, ktorého citovala stanica Sky News.



V súlade s obmedzeniam tzv. tretieho a najvyššieho stupňa musia byť zatvorené bary, krčmy, kaviarne reštaurácie a ďalšie obdobné zariadenia, ktoré môžu fungovať len formou donášok či osobného odberu. Obyvatelia sa okrem členov svojej domácnosti a najbližších nesmú stretávať v interiéroch či na väčšine z vonkajších verejných priestorov.



Takzvané "pravidlo šiestich" im však naďalej umožní, aby sa v malých skupinkách socializovali v parkoch, záhradách pre verejnosť, ihriskách či ďalších externých športoviskách.



Sprísnenie obmedzení tiež pravdepodobne znamená, že na tamojšie futbalové štadióny a obdobné miesta bude opäť zakázaný vstup fanúšikom, uvádza Sky News.



Minister Hancock v pondelok tiež informoval, že v Spojenom kráľovstve zaznamenali "nový variant" koronavírusu SARS-CoV-2. Táto mutácia pritom pravdepodobne spôsobuje rýchlejšie šírenie nákazy práve na juhovýchode krajiny, kde sa vláda rozhodla sprísniť reštrikcie. Mutácia sa šíri rýchlejšie než doterajší variant vírusu a mala by byť podobná ako tá, ktorú v ostatných mesiacoch zaznamenali aj v iných krajinách.



Podľa Hancocka zároveň nič nenasvedčuje tomu, že tento variant vírusu vyvoláva závažné ochorenie a že je vysoko nepravdepodobné, že by bol rezistentný voči vakcíne.



Nové trojstupňové reštrikcie začali v Anglicku platiť 2. decembra, po tom ako sa tam skončil lockdown zavedený 5. novembra. V súlade s trojstupňovými reštrikciami sú všetky časti Anglicka rozdelené na tie so stredným, vysokým a veľmi vysokým rizikom šírenia nového koronavírusu a v závislosti od tohto v nich platia rôzne prísne opatrenia.



Londýn patril ešte v novembri k oblastiam s najnižšou mierou infekcie v Anglicku. Po zavedení trojstupňového systému sa ocitol v druhom stupni reštrikcií. V ostatnom čase sa však z niektorých jeho mestských častí i okolitých oblasti stali tzv. vírusové hotspoty, približuje agentúra AP.