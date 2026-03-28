V Londýne demonštrovali odporcovia krajnej pravice
Autor TASR
Londýn 28. marca (TASR) - Desiatky tisíc ľudí v sobotu pochodovali v uliciach Londýna, aby vyjadrili svoj nesúhlas s krajnou pravicou. Podujatie organizované zoskupením Together Alliance, na ktorom sa podieľali stovky skupín vrátane odborov, aktivistov proti rasizmu a zastupiteľov moslimskej komunity, bolo označené za najväčší pochod v histórii Británie zameraný proti krajnej pravici. Popri pochode sa konala aj demonštrácia na podporu Palestíny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Podľa hrubého odhadu londýnskej polície do ulíc vyšlo asi 50.000 ľudí. Demonštranti niesli transparenty so sloganmi ako „Nie rasizmu“ a „Nemôžete nás rozdeliť“.
„Vo svete vládne toxická atmosféra a Spojené kráľovstvo proti tomu nič nerobí,“ povedala agentúre AFP 23-ročná študentka Emily Rothová počas pochodu. „Každý deň sme svedkami rasovo podmienených incidentov a nikto sa tým nezaoberá. Vláda je posadnutá imigráciou, ale to nie je náš najväčší problém,“ uviedla.
Polícia uviedla, že nasadila „značné“ sily, aby zaistila bezpečný priebeh protestov, hoci nebola ohlásená žiadna paralelná demonštrácia krajnej pravice.
Sobotné podujatie sa konalo necelých šesť týždňov predtým, ako voliči zamieria k volebným urnám v rámci volieb do škótskeho parlamentu, do autonómneho zhromaždenia vo Walese a do miestnych zastupiteľstiev v Londýne, ako aj v niektorých ďalších častiach Anglicka. Predpokladá sa, že protiimigračná strana Reform UK Nigela Faragea dosiahne vo všetkých týchto voľbách dobré výsledky.
Robert Gadwick (48), ktorý pricestoval na sobotný pochod z Bathu v západnom Anglicku, povedal, že ho vzostup strany Reform znepokojuje. „Zažili sme to už pri brexite – sú to stále tie isté lži, a predsa sa niektorí ľudia rozhodnú im uveriť,“ povedal agentúre AFP. „Musíme hovoriť pravdu... hlasovanie za Reform je hlasom za väčší chaos a väčšiu neistotu, a my určite nepotrebujeme viac chaosu,“ zdôraznil.
