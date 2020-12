V Londýne do chodcov vrazilo auto

Londýn 11. decembra (TASR) - Niekoľko ľudí utrpelo v piatok vážne zranenia po tom, čo auto v britskej metropole Londýn vyšlo na chodník, kde vrazilo do chodcov a následne do stromu. Tento incident však zatiaľ nie je vyšetrovaný ako teroristický čin, informovala na Twitteri londýnska Metropolitná polícia.



Presný počet zranených bezprostredne nebol známy. K nešťastiu došlo vo štvrti Hackney ležiacej na severovýchode Londýna.



Na mieste podľa britského denníka Daily Mail zasahujú aj hasiči a zdravotníci.



Hovorca Metropolitnej polície pre denník potvrdil, že v súvislosti s touto nehodou sa začalo vyšetrovanie, no zatiaľ nikoho nezadržali.