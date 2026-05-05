Utorok 5. máj 2026
V Londýne došlo k ďalšiemu útoku proti židovskej komunite

Policajti hliadkujú pri synagóge v obvode Harrow v Londýne. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Britská polícia oznámila, že vyšetruje ďalší podpaľačský útok proti židovskej komunite, ku ktorému došlo v utorok ráno. Jeho terčom bola bývalá synagóga, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tento prípad nasleduje po sérii podpaľačských útokov na ciele židovskej komunity a pobodaní dvoch židovských mužov. K väčšine útokov došlo v štvrti Golders Green v severnej časti Londýna. Podľa polície požiar poškodil brány budovy.

„Počiatočné vyšetrovanie na základe záznamov z kamier naznačuje, že požiar bol založený úmyselne približne o 5.10 h (6.10 h SELČ). Incident sa vyšetruje ako podpaľačstvo,“ uviedli bezpečnostné zložky.

„Vzhľadom na povahu incidentu a skutočnosť, že ide o bývalú synagógu, incident vyšetruje londýnska protiteroristická polícia,“ uviedla polícia.

K viacerým incidentom sa prihlásila skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI), ktorá je údajne napojená na Irán. Britský premiér Keir Starmer v súvislosti s incidentmi v utorok varoval, že snahy Iránu o podnecovanie násilia v Británii nebudú tolerované.
