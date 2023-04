V Londýne na budúci rok otvoria nové Múzeum Shakespeara

Londýn 19. apríla (TASR) – Nové múzeum venované životu anglického dramatika a básnika Williama Shakespeara otvoria na budúci rok vo východnom Londýne. TASR informáciu prevzala zo stredajšieho servisu spravodajskej stanice BBC News.



Múzeum Shakespeara (The Museum of Shakespeare), ako znie názov tejto inštitúcie, bude stálou interaktívnou expozíciou v štvrti Shoreditch na mieste, kde boli objavené pozostatky alžbetínskeho divadla Curtain Theatre.



Múzeum sa bude zameriavať na kultúru Londýna v 16. storočí, ako aj na život a inšpirácie tohto slávneho literáta. "Bude to Shakespeare, akého ste ešte nezažili," uviedol spoluzakladateľ projektu Harry Parr.



Curtain Theatre bolo počas Shakespearovho života (1564 - 1616) kultúrnym a spoločenským centrom. Hrávali sa v ňom jeho hry Henrich V. a Rómeo a Júlia.



Archeologickým výskumom na tomto mieste v rokoch 2011 - 2016 boli objavené pozostatky divadla, ktoré budú po prvýkrát sprístupnené verejnosti ako súčasť pripravovaného múzea.



Múzeum Shakespeara navrhlo kreatívne štúdio Bompas & Parr v spolupráci s Londýnskym archeologickým múzeom (MOLA) a úradom pre kultúrne dedičstvo Historic England.



Návštevníci múzea si budú môcť prostredníctvom série interaktívnych výstav a workshopov vrátane premietanej rekonštrukcie divadelnej budovy vychutnať "pohľady, vône, zvuky a ľudí", ktorí inšpirovali Shakespeara, uviedli tvorcovia.



Otvorenie múzea je naplánované na jar 2024.