Londýnsky novoročný ohňostroj opäť nebude, zrušili ho pre pandémiu

Londýn 12. októbra (TASR) - Londýnsky novoročný ohňostroj pri brehu rieky Temža sa tento rok opäť ruší pre pandémiu koronavírusu. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. V utorok to oznámili miestne úrady, informovala agentúra AFP.



"Vzhľadom na neistotu spôsobenú pandémiou COVID-19 sa náš svetoznámy novoročný ohňostroj na brehoch Temže tento rok konať nebude," píše sa vo vyhlásení kancelárie londýnskeho starostu Sadiqa Khana.



Podľa starostovho hovorcu však má mesto v zálohe niekoľko "vzrušujúcich možností", ktorými by ohňostroj mohlo nahradiť. Hovorca pritom prisľúbil, že "Londýn privíta Nový rok veľkolepým spôsobom".



Veľkolepý novoročný ohňostroj v blízkosti vyhliadkového kola London Eye (Londýnske oko) na južnom brehu rieky Temža každoročne pritiahne do Londýna veľký počet divákov nielen z Británie, ale aj z celého sveta.



Vlani ohňostroj pre pandémiu koronavírusu taktiež zrušili, avšak mesto zorganizovalo na brehoch Temže niekoľko menších neohlásených ohňostrojov, ako aj svetelnú šou s dronmi.



Podľa denníka The Sun sa na Nový rok bude na Trafalgarskom námestí konať od polnoci do jednej hodiny ráno podujatie sprevádzané živou hudbou. Podľa dokumentov dostupných na internete však mesto na tomto podujatí plánuje obmedziť počet návštevníkov na 10.000.