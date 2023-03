Kráľovná a jej corgiovia: V Londýne vystavia fotografie Alžbety II.

Londýn 8. marca (TASR) - V Londýne bude v stredu otvorená výstava fotografií s názvom "Kráľovná a jej corgiovia", ktorá bude zobrazovať vzťah zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. k jej obľúbenému plemenu psov. V noci na stredu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Výstava predstaví len deväť fotografií, z ktorých každá predstavuje jedno desaťročie života panovníčky. Sú medzi nimi neformálne snímky, ale aj oficiálne portréty Alžbety II. s obľúbenými psami corgi.



Najstaršia snímka je z roku 1936. Vtedy ešte princezná Alžbeta sa na nej hrá s dvomi corgiami v záhrade londýnskeho sídla, kde vyrastala.



"(Výstava) predstaví kráľovnú z úplne inej perspektívy, a to prostredníctvom vzťahu, ktorý mala so svojimi psami," uviedol kurátor výstavy Xavier Bray.



Jedna z fotografií na výstave vznikla v deň pohrebu panovníčky. Zosnulú Alžbetu II. na časti jej poslednej cesty na hrad Windsor totiž odprevadili aj jej dvaja corgiovia Sandy a Muick.



Kráľovnina láska k týmto vzrastom malým, svojským a veselým psom s líščím vzhľadom sa datuje prinajmenšom od roku 1944. Rodičia jej vtedy k 18. narodeninám darovali prvého corgiho – sučku Susan, od ktorej pochádza väčšina jej ďalších psov.